Бородавко — о норвежских лыжниках: не думаю, что там есть что-то запрещённое

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал об особенностях подготовки команды Норвегии и не думает, что спортсмены этой страны употребляют запрещённые препараты.

«Они сделали огромные шаги вперёд, очень много работают над техникой. У них есть целые институты, которые разрабатывают методики прежде всего по контролю за исполнением, ведут каждого спортсмена.

Никакой допинг не может позволить спортсмену выступать круглый год и несколько лет подряд и побеждать на очень высоком уровне. Только тяжёлый, монотонный, правильный труд. Работа над техникой. Это всё у них есть. Я не склонен думать, что там что-то запрещённое. Без тяжёлого труда, больших тренировок невозможно выступать на таком высоком уровне», — сказал Бородавко в интервью каналу «На лыжах» в «Инстаграме».