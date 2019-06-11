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Президент ВФЛА: не готов говорить, что Сильнову приходили обвинения от ВАДА

Президент ВФЛА: не готов говорить, что Сильнову приходили обвинения от ВАДА
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию о том, что у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) есть претензии к олимпийскому чемпиону 2008 года Андрею Сильнову.

«Это персональные данные каждого атлета, которые приходят им на почту. Не готов со своей стороны говорить, что Сильнову приходили какие-то претензии или обвинения. Не обладаю информацией, что в его данных, она носит конфиденциальный характер. Лучше спрашивать самого Сильнова, это его персональные вещи. Сейчас всё это раздувать… Знают только две стороны: те, кто ему это прислал и если прислал, и сам Сильнов», — цитирует Шляхтина «Р-Спорт».

На текущий момент Сильнов занимает пост первого вице-президента ВФЛА.

Чемпион ОИ-2008 Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил
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