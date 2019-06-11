Президент ВФЛА: не готов говорить, что Сильнову приходили обвинения от ВАДА
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию о том, что у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) есть претензии к олимпийскому чемпиону 2008 года Андрею Сильнову.
«Это персональные данные каждого атлета, которые приходят им на почту. Не готов со своей стороны говорить, что Сильнову приходили какие-то претензии или обвинения. Не обладаю информацией, что в его данных, она носит конфиденциальный характер. Лучше спрашивать самого Сильнова, это его персональные вещи. Сейчас всё это раздувать… Знают только две стороны: те, кто ему это прислал и если прислал, и сам Сильнов», — цитирует Шляхтина «Р-Спорт».
На текущий момент Сильнов занимает пост первого вице-президента ВФЛА.
Чемпион ОИ-2008 Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил
- 12 июня 2019
-
00:48
-
00:25
- 11 июня 2019
-
23:54
-
23:35
-
22:16
-
22:03
-
21:53
-
21:28
-
20:18
-
19:58
-
19:52
-
19:36
-
19:16
-
18:41
-
18:20
-
18:03
-
17:31
-
17:30
-
17:07
-
16:34
-
16:18
-
15:32
-
14:17
-
14:10
-
13:52
-
13:01
-
12:44
-
12:28
-
11:41
-
10:00
-
09:27
-
09:20
-
09:15
-
00:13
- 10 июня 2019
-
23:38
Партнерский контент