Бородавко: спортсмены – публичные люди, в «Инстаграме» может быть много негатива

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о своём отношении к пристрастию спортсменов к социальным сетям.

«Мне не все равно, но не контролирую. На самом деле, если до этого года я достаточно скептически относился к этому, потому что это личная жизнь. Но сейчас понимаю, что многих это настолько вовлекло, что они не то, чтобы жить без этого не могут, но уделяют слишком много внимания.

«Инстаграм» – кто как себя видит, что он представляет. Некоторые занимаются самолюбованием. Для других это частичка личной жизни, которую они пытаются раскрыть. Показать тем, кому интересно, где они и чем занимаются. Я не вижу в этом ничего предосудительного, но и чрезмерно бы этим увлекаться не рекомендовал, особенно спортсменам – публичным людям, может быть много негатива», — сказал Бородавко в интервью каналу «На лыжах».