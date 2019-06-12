Слепов: Губерниев — лучший

Трёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Алексей Слепов рассказал, чего не хватает российскому биатлону для побед, а также оценил шансы Александра Логинова на «Большой хрустальный глобус».



«Думаю, тренировок. В сборных командах всегда был мир, внутри не было никаких жёстких подковёрных игр. Во всех федерациях есть это. Но если ты силен, то ты будешь выступать. Это правило всегда срабатывало. Если ты такой, как все, то обижаться не нужно.

Кататься до 40-45 лет, как Бьорндален, реально. Но пока я об этом не думаю.

Возьмёт ли Логинов когда-нибудь Кубок мира? Я думаю, постарается и возьмёт. Не в следующем году", — сказал Слепов в интервью каналу «Спорт-экспресса» в YouTube.



Алексей также рассказал об отношении к комментатору Дмитрию Губерниеву.



«Хороший ли он комментатор? Я думаю, на сегодняшний момент он лучший. Он выполняет свою работу. У меня бы не очень получилось работать телекомментатором, но я бы попробовал. Почему не получилось бы? Я больше привык тренироваться, а не болтать», — сказал Слепов.