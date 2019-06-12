Мякяряйнен и Пярмякоски выступят на фестивале Мартена Фуркада

Чемпионка и многократный призёр чемпионатов мира, трёхкратная обладательница Кубка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен и четырёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратный призёр чемпионатов мира финская лыжница Криста Пярмякоски вошли в число участников лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада.

«Финские друзья, сегодня ваш день! Большие звёзды, Кайса Мякяряйнен и Криста Пярмякоски подтвердили участие в фестивале Мартена Фуркада» — говорится в сообщении.

Пост доступен на странице Martin Fourcade Nordic Festival в «Инстаграме».

Фестиваль пройдёт с 31 августа по 1 сентября во французском городе Анси. Помимо самого Фуркада в соревнованиях примут участие норвежец Йоханнес Бё, итальянка Лиза Виттоцци, французы Жюстин Бреза, Антонен Гигонна, а также российские биатлонисты Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова. На старт также выйдут лыжники Петтер Нортуг (Норвегия) и Федерико Пеллегрино (Италия).