Мякяряйнен и Пярмякоски выступят на фестивале Мартена Фуркада

Чемпионка и многократный призёр чемпионатов мира, трёхкратная обладательница Кубка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен и четырёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратный призёр чемпионатов мира финская лыжница Криста Пярмякоски вошли в число участников лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада.
«Финские друзья, сегодня ваш день! Большие звёзды, Кайса Мякяряйнен и Криста Пярмякоски подтвердили участие в фестивале Мартена Фуркада» — говорится в сообщении.
Пост доступен на странице Martin Fourcade Nordic Festival в «Инстаграме».
Фестиваль пройдёт с 31 августа по 1 сентября во французском городе Анси. Помимо самого Фуркада в соревнованиях примут участие норвежец Йоханнес Бё, итальянка Лиза Виттоцци, французы Жюстин Бреза, Антонен Гигонна, а также российские биатлонисты Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова. На старт также выйдут лыжники Петтер Нортуг (Норвегия) и Федерико Пеллегрино (Италия).
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