Липницкая — об угрозах в адрес Медведевой: люди не дружат с головой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая прокомментировала ситуацию с угрозами в адрес двукратного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой. Ранее американец Джонни Вейр опубликовал в «Инстаграме» фото записки, в которой один из поклонников фигурного катания оскорбляет Медведеву и призывает убираться из Японии. Фигуристка отреагировала на это сообщение и сказала, что с ней всё в порядке, уточнив, что подобное происходит не в первый раз.

«Мне тоже приходили угрозы. Как справлялась? Да пофигу мне они, и всё. Да никак с ними не справляться! Это бесполезно. Люди просто не дружат с головой. Женя и так хорошо реагирует и держится, так что она сама давно знает, как с этим справляться, с тех пор, как подняла планку своих выступлений», — цитирует Липницкую «Спорт-экспресс».



Липницкая — обладательница золотой медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Сочи. В 2014 году она стала самой молодой победительницей чемпионата Европы и серебряным призёром чемпионата мира. В 2017 году завершила профессиональную карьеру.