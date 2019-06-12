Богалий о допинге в российском спорте: нечестно мы играем и должны это признать

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий рассказала, как относится к проблеме допинга в российском спорте.

«Процентов на 95 все зависит от спортсмена и его наставника. А так обстоятельства у всех разные. У Ольги Пылёвой недоразумение с врачом вышло, частный случай. Это не так, что всех выкашивали. Ещё была ситуация на чемпионате мира-2009 в Корее. Я как раз сына родила. Пришёл главврач, включил телевизор, там, говорит, ваших показывают, попались. Для меня это стало шоком. Ну а позже посыпалось одно за другим, и отголоски до сих пор не стихают.

Самое страшное даже не то, что отворачиваются болельщики и спонсоры. Самое страшное, если молодёжь видит всё и думает: «А не рискнуть ли, вдруг пронесет? Пусть даже отберут медаль, но не бросят же, прикроют, скажут: своих в обиду не даём». Я сейчас не только про биатлон. Не секрет, что люди, попавшиеся на серьёзных препаратах, занимают у нас в спорте высокие посты должности. У Запада не может не возникать мыслей, что все тут в одной каше варятся, а прецедент создаем мы сами. И сами же потом расхлебываем. Не лучше ли не делать первый шаг в том направлении?

В 2009-м Дима Ярошенко с Андреем Прокуниным проехали с антидопинговой программой по школам, секциям, вели большую пропагандистскую работу. И это нормально, это вызывало симпатии. С Сашей Логиновым получилось иначе. Взять Тею Грегорин. Собрала пресс-конференцию извинилась, покаялась. А мы молчим. Или бурчим, кивая на норвежцев, что всё подстроено, всё против нас. Но если спортсмен попался, кто это подстроил, кто виноват, кроме него самого? Отрицание только подогревает ситуацию. Измениться должны в первую очередь мы сами, от тренеров детских школ до Минспорта. Чтобы допинг стал неприемлемым. Плюс знание новых тенденций в той же фармакологии и физиологии. Сколько у нас тренеров, которые закончили институт и до сих пор и работают без подтверждения лицензии? А надо подтверждать, повышать квалификацию.

Понравилось одно из высказываний Мартена Фуркада о Европе и России: «Наша позиция — не применять. А ваша — чтобы не нашли». Это касается не только биатлона, вообще спорта. Вспомните ходоков, тяжелоатлетов. Нечестно мы играем и должны это признать. А признав, исправиться. Схемы в большом спорте будут всегда и не только в России: спорт даёт деньги, власть, славу, их никто не отменял. Значит, меняться нужно в первую очередь нам. А ребят жалко. Все эти сочинские истории… Видала глаза Вяльбе, когда поступали новости. Через такое пройти — большое испытание", — цитирует Богалий сайт «Матч ТВ».