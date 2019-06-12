Велогонщик Фрум госпитализирован с подозрением на перелом кости таза

Британский велогонщик Крис Фрум, выступающий за Team Ineos, госпитализирован после падения на многодневке «Критериум Дофине» во Франции.

«Team Ineos может подтвердить, что Крис Фрум получил повреждения перед стартом четвёртого этапа „Критериум Дофине“. Его доставляют в больницу, участия в гонке он не примет», — сообщается в "твиттере" команды.

По данным L'Equipe, 34-летний велогонщик врезался в ограждение. У него подозрение на перелом кости таза. Таким образом, Крис Фрум может пропустить многодневку «Тур де Франс», который стартует 6 июля.

Фрум — четырёхкратный победитель «Тур де Франс», победитель «Джиро д'Италия» и «Вуэльты Испании», двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в индивидуальной гонке.