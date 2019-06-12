Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за серьёзных травм
Менеджер команды Ineos Дэвид Брэйлсфорд сообщил, что велогонщик Крис Фрум не сможет принять участие в многодневке «Тур де Франс». Спортсмен получил серьёзные травмы на гонке «Критериум Дофине».
«Он врезался в стену на высокой скорости. Скорая прибыла быстро и оказала первую помощь. Вертолёт доставит его в Лион или Сент-Этьенн. Это очень серьёзный инцидент. Очевидно, что он не будет стартовать на „Тур де Франс“. Пройдёт немало времени, прежде чем он вернётся к гонкам», — приводит слова Брэйлсфорда The Guardian.
По обновлённой информации, Крис сломал ногу.
Фрум — четырёхкратный победитель «Тур де Франс», победитель «Джиро д'Италия» и «Вуэльты Испании», двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в индивидуальной гонке.
Велогонщик Фрум госпитализирован с подозрением на перелом кости таза
- 12 июня 2019
-
17:30
-
17:16
-
16:58
-
16:51
-
16:21
-
15:41
-
14:00
-
13:17
-
12:55
-
12:36
-
11:44
-
11:34
-
11:25
-
10:33
-
09:34
-
09:21
-
00:48
-
00:25
- 11 июня 2019
-
23:54
-
23:35
-
22:16
-
22:03
-
21:53
-
21:28
-
20:18
-
19:58
-
19:52
-
19:36
-
19:16
-
18:41
-
18:20
-
18:03
-
17:31
-
17:30
-
17:07
Партнерский контент