Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за серьёзных травм

Менеджер команды Ineos Дэвид Брэйлсфорд сообщил, что велогонщик Крис Фрум не сможет принять участие в многодневке «Тур де Франс». Спортсмен получил серьёзные травмы на гонке «Критериум Дофине».

«Он врезался в стену на высокой скорости. Скорая прибыла быстро и оказала первую помощь. Вертолёт доставит его в Лион или Сент-Этьенн. Это очень серьёзный инцидент. Очевидно, что он не будет стартовать на „Тур де Франс“. Пройдёт немало времени, прежде чем он вернётся к гонкам», — приводит слова Брэйлсфорда The Guardian.

По обновлённой информации, Крис сломал ногу.

Фрум — четырёхкратный победитель «Тур де Франс», победитель «Джиро д'Италия» и «Вуэльты Испании», двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в индивидуальной гонке.