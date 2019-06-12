Экхофф: отправила фото УЗИ парню, сказав, что беременна. Ему сильно поплохело

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о процессе восстановления после сильного ушиба бедра, который она получила на тренировке в середине мая, а также поделилась историей о том, как разыграла своего парня.



«Ушиб не проходил в течение месяца, поэтому врачи приняли решение удалить излишки крови из бедра. Эта ситуация меня очень расстроила. Ушиб был огромного размера. У меня было внутреннее кровотечение между кожей и мышцами. Это оказало некоторое влияние на организм и потребовало очень много времени.



Я сделала УЗИ ушиба и отправила фото своему парню, написав, что беременна. Ему сильно поплохело от этого.



Моя цель на сезон – хорошо выступить на чемпионате мира в Антхольце. Затем необходимо поработать над тем, с чем хуже всего справляюсь – со стрельбой на высоком пульсе», — приводит слова норвежской биатлонистки NRK.