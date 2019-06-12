Тайгер Вудс подаст в суд на семью бармена, обвиняющую гольфиста в его смерти

Американский гольфист Тайгер Вудс намерен отправить встречный иск семье 24-летнего бармена Николаса Иммесбергера, работавшего в его ресторане и погибшего в автокатастрофе в декабре прошлого года.
Юридическая команда гольфиста заявила о неправомерном иске, который был подан против него семьёй бармена, и собирается подать в суд. Об этом пишет Sky Sports.
Анализы показали, что в момент аварии Иммесбергер находился в состоянии алкогольного опьянения. Семья бармена подала в суд на Вудса и его девушку Эрику Герман, которая является директором ресторана, за то, что она подала своему сотруднику чрезмерное количество алкоголя, а затем разрешила ему поехать домой. Утверждается, что Вудс принимал индивидуальное участие в подаче алкоголя Иммесбергеру, несмотря на то что в то время его не было в ресторане. Адвокаты настаивают, что он и Герман должны были приложить больше усилий, чтобы предотвратить аварию, поскольку знали, что Иммесбергер был алкоголиком.
Адвокаты, представляющие семью погибшего, также обвинили Вудса в уничтожении видеозаписей, которые, как утверждается, показали, что 24-летний бармен пил за три часа до автокатастрофы.
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