Женская сборная России по стрельбе из лука квалифицировалась на Олимпийские игры

Женская сборная России по стрельбе из классического лука завоевала путёвку на Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио (Япония).



Россиянки в составе Инны Степановой, Елены Осиповой и Ксении Перовой получили лицензию, дающую право выступать на главном турнире четырёхлетия, после победы над командой Японии в 1/8 финала чемпионата мира, проходящего в Нидерландах. Путёвки на Олимпиаду получают все четвертьфиналисты. За выход в 1/2 финала россиянки поспорят с командой Южной Кореи. Поединок состоится завтра, 13 июня.



Мужская сборная покинула соревнования на стадии первого раунда, уступив соперникам из Украины. В стрельбе из блочного лука российские команды также не сумели отобраться на Олимпиаду. Мужчины вылетели уже после первого матча, уступив Швейцарцам. Женщины закончили выступления во втором раунде, проиграв команде Китайского Тайбэя.