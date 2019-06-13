Грищук проиграл Вашье-Лаграву в седьмом туре шахматного турнира в Ставангере

Российский гроссмейстер Александр Грищук проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву в седьмом туре шахматного турнира в Ставангере (Норвегия).
Согласно правилам на турнире не может быть ничьих. Если партия в классические шахматы не выявила победителя, то участники продолжают выявлять сильнейшего в «армагеддоне», перед которым назначается 15-минутный перерыв. За победу в основной партии начисляется 2 очка, в «армагеддоне» – 1,5, за поражение в «армагеддоне» – 0,5, за поражение в основной партии – 0.
Шахматы. Турнир в Ставангере. Седьмой тур
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Александр Грищук (Россия) — 1,5-0,5.
Дин Лижэнь (Китай) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 2-0.
Уэсли Со (США) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5-1,5.
Юй Янъи (Китай) — Левон Аронян (Армения) — 0,5-1,5.
Фабиано Каруана (США) — Вишванатан Ананд (Индия) — 1,5-0,5.
Турнирная таблица после семи туров
1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 11.
2. Левон Аронян (Армения) — 9.
3. Юй Янъи (Китай) — 8,5.
4. Дин Лижэнь (Китай) — 7,5.
5. Уэсли Со (США) — 7.
6. Фабиано Каруана (США) — 6,5.
7–8. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вишванатан Ананд (Индия) — 6.
9. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 5.
10. Александр Грищук (Россия) — 3,5.
Турнир завершится 14 июня. В 2018 году победителем этих соревнований стал Каруана.
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