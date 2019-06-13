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Тарасова — о Тене: год назад поздравляла с днём рождения, а сегодня тебя нет

Тарасова — о Тене: год назад поздравляла с днём рождения, а сегодня тебя нет
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова почтила память бронзового призёра Олимпийских игр 2014 года, казахстанского фигуриста Дениса Тена, которому сегодня, 13 июня, исполнилось бы 26 лет. Он скончался в результате ножевого ранения, полученного 19 июля 2018 года в центре Алма-Аты (Казахстан).

«Год назад я выкладывала это фото, поздравляя тебя с Днём рождения… А сегодня тебя нет. До сих пор это невозможно понять и принять. Денис, сынок, мальчик наш, будем любить тебя, помнить тебя всегда», — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Денис Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.

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