Тарасова — о Тене: год назад поздравляла с днём рождения, а сегодня тебя нет

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова почтила память бронзового призёра Олимпийских игр 2014 года, казахстанского фигуриста Дениса Тена, которому сегодня, 13 июня, исполнилось бы 26 лет. Он скончался в результате ножевого ранения, полученного 19 июля 2018 года в центре Алма-Аты (Казахстан).

«Год назад я выкладывала это фото, поздравляя тебя с Днём рождения… А сегодня тебя нет. До сих пор это невозможно понять и принять. Денис, сынок, мальчик наш, будем любить тебя, помнить тебя всегда», — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Денис Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.

Призёр Олимпиады в Сочи фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения