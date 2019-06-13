Роднина: как-то сказала маме: «Тебе нравится фигурное катание? Катайся сама!»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина на встрече с юными алтайскими спортсменами рассказала о своём требовательном тренере и о том, как хотела бросить этот вид спорта.

«Наверно моя самая большая тайна и одновременно моё счастье – это мои родители. В детстве я очень сильно болела туберкулезом. Врачи советовали родителям, чтобы я начала чем-то заниматься на улице. Папа очень хотел, чтобы я лыжами занималась, а мама увидела фигурное катание. Теперь вы понимаете кто в нашей семьей был старший. Я стала заниматься фигурным катанием. В то время не было искусственных катков, поэтому мы занимались зимой и поздней осенью и в начале весны. А в остальное время отдыхали. Спортивных школ тоже не было, но мне повезло попасть в группу к Станиславу Алексеевичу Жуку. Это тренер с большой буквы. Его все боялись: когда он только заходил в зал, у нас всё содрогалось только от того, как хлопнет дверь за ним. И не важно сколько тебе лет. У него были и призёры чемпионатов мира, и чемпионы Европы, и олимпийские призеры. Он был очень требовательный.

Вообще, я по натуре болтушка и был однажды случай, когда я с хоккеистами заговорилась и вышла на лёд на полторы минуты позже. А он заметил, подозвал и говорит: «Коньки снимай! Ты опоздала на две минуты! Вот теперь будешь два часа бегать!». Так как я была в клубе ЦСКА, он взял солдатика, посадил его наблюдать за мной, чтобы я не халтурила. После этого я сама для себя сделала вывод, что нельзя опаздывать и надо слушаться тренера во всём. Поверьте, нет ни одного тренера, который не хотел бы своему спортсмену результата.

Иногда у меня спрашивают хотелось ли мне всё бросить. Да столько раз! Я думаю, у каждого из нас были такие моменты, когда он спрашивает себя: «А зачем мне это надо?». Где-то помогают родители, где-то тренер. Когда меня однажды отчитывала мама, я ей ответила: «Вот тебе нравится фигурное катание? Так катайся сама!». У меня был такой переломный момент, когда я уже думала, что окончательно всё: и партнёр ничего не понимает и плохо держит, тренер задания даёт непонятные…



И травмы были, но всё это надо преодолеть. И эти моменты преодоления делают тебя только сильнее. Ты себя начинаешь больше уважать. Ты с каждым разом поднимаешься на ещё один шаг выше. Мне тренер говорил: «Если ты сегодня даже полшага не сделала, чтобы подняться выше, значит ты уходишь назад», – цитируют Роднину «Аргументы и Факты — Алтай».