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Глава ВФЛА — тренерам: что мы делаем? Мочим федерацию! Ну давайте замочим её!

Глава ВФЛА — тренерам: что мы делаем? Мочим федерацию! Ну давайте замочим её!
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин на встрече с членами сборной России в Новогорске выразил недовольство тем, что тренеры мало высказываются о борьбе с допингом. На минувшей неделе Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение ВФЛА.

«Я Юре (Борзаковскому — прим. „Чемпионата“) уже говорил… у него ни одного интервью о борьбе с допингом. Главный тренер не даёт интервью о борьбе с допингом. Вы, как тренеры, как специалисты, не рассказываете, что вот это и вот это сделали. Вы помогите нам в этом формате. Сейчас вот эти два-три месяца очень важны с точки зрения культуры. И показать им, что культура поменялась. А мы что делаем? Мы мочим, блин, федерацию! По полной программе! Больше мы ничего не умеем делать! Давайте замочим её! И раскатаем, и придёт другой, и всё будет хорошо!» — цитирует Шляхтина сайт «Матч ТВ».

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Российские спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

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