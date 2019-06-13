Цветков, Старых и Глазырина включены в число запасных сборной России по биатлону

Максим Цветков, Ирина Старых и Екатерина Глазырина включены в резервный состав кандидатов в сборную России по биатлону, который был утверждён Министерством спорта России.



«Включение в резерв позволит им рассчитывать на попадание на централизованную подготовку, если возникнет необходимость в замене», — сообщил представитель Союза биатлонистов России в интервью ТАСС.

Цветков — чемпион мира 2017 года, чемпион Европы 2014 года. Старых — четырёхкратная чемпионка Европы. Глазырина — двукратный призёр чемпионатов Европы.

В резервную команду также вошли Татьяна Воронова, Юлия Дроздова, Анастасия Евюнина, Елизавета Каплина, Алина Клевцова, Анна Никулина, Максим Макаров, Вячеслав Малеев, Владимир Семаков, Семён Сучилов, Иван Томилов, Вадим Филимонов и Юрий Шопин.