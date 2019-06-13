Российская звезда покера трагически погибла в 26 лет

Звезда покера 26-летняя россиянка Лилия Новикова трагически погибла в Москве в результате несчастного случая за четыре дня до своего дня рождения, сообщает «Московский комсомолец».

Девушка, известная в кругах любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия, погибла в собственной ванной в квартире на Кутузовском проспекте. Родители не могли дозвониться до Лилии и попросили соседку проверить, всё ли в порядке.

Женщина, у которой были запасные ключи, вошла в квартиру и обнаружила Новикову в ванне без сознания. Лилия была без одежды, но следов насильственных действий на теле не было. По предварительной версии медиков, причиной смерти стал несчастный случай. Предполагается, что девушка могла поскользнуться.



Несколько лет назад Новикова получила профессию инженера-конструктора, закончила МГТУ им. Баумана по профилю «металлорежущие станки и инструменты». Она была звездой карточных и компьютерных игр и зачислена в одну из профессиональных киберспортивных команд.