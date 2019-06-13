Авербух – о критике Медведевой: я не переобулся, а высказал своё мнение

Российский фигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал поведение болельщиков женского одиночного катания, которые слишком яростно поддерживают своих любимых спортсменок, а также высказался о критике в свой адрес после слов о Евгении Медведевой.
«Когда мы говорим, что Женя Медведева – явление, то это не значит, что все остальные – не явление. И Алиночка Загитова явление, конечно, и девчонки которые сейчас будут – Трусова, Щербакова. И Аделина Сотникова. Просто у каждого свой фаворит.
Но ещё раз призываю всех относиться с огромным уважением к каждому. Если вы болеете за своих, то это не значит, что надо ненавидеть соперников. Не нужно никого унижать и оскорблять. Поддерживать надо всех или своих любимцев чуть больше.
По поводу меня тоже что мы там только не читаем. Мол, Авербух переобулся. Господи, какая ерунда! Если я высказываю своё мнение по поводу результатов сезона Жени в программе на канале «Звезда», вызвавшей какой-то безумный бум, то это просто моё мнение. Надо смотреть на вещи трезво, не надо быть слепыми!» — сказал Авербух в интервью для YouTube-канала Елены Родиной.
Напомним, ранее хореограф в довольно жёсткой форме высказался о результатах фигуристки Евгении Медведевой после её отъезда в Канаду.
- 13 июня 2019
-
19:12
-
18:57
-
18:11
-
16:54
-
16:32
-
15:55
-
15:01
-
14:51
-
14:38
-
13:42
-
12:30
-
11:55
-
11:02
-
10:26
-
10:16
-
09:21
-
09:14
-
00:21
- 12 июня 2019
-
23:43
-
23:18
-
22:32
-
21:57
-
21:26
-
20:40
-
20:19
-
18:30
-
17:30
-
17:16
-
16:58
-
16:51
-
16:21
-
15:41
-
14:00
-
13:17
-
12:55