ОКР: легкоатлеты выступят на Европейских играх в Минске под российским флагом

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков огласил число легкоатлетов, которые представят национальную команду на II Европейских играх в Минске (Беларусь). Вместо 21-го спортсмена, о чём говорилось ранее, на турнир отправятся 19 человек.



«В заявку входят 19 легкоатлетов. Они будут участвовать и в индивидуальной программе, и в командной эстафете. ОКР обеспечил возможность участия в национальной униформе и под российским флагом для всех 19 спортсменов. В случае победы у них будет возможность совершить круг почёта с национальным флагом, как и у других спортсменов. Соревнования, проводимые под эгидой олимпийского движения, отвечают девизу равных возможностей. Российский гимн играть будет», — приводит слова Позднякова ТАСС.



II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Россию на этом соревновании представят 225 спортсменов, однако возможность изменений в заявке национальной команды сохраняется. На предыдущих Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 награды.

