Перепутавшая цвета флага России Медведева закрыла комментарии в «Инстаграме»

Российская фигуристка Евгения Медведева закрыла комментарии в своём «инстаграме» под постом, в котором она поздравила соотечественников с Днём России.



Многие пользователи сразу заметили, что цвета российского флага на опубликованном рисунке расположены в неправильном порядке, и начали писать об этом в комментариях. Медведева вскоре выложила исправленное изображение, отметив, что автором рисунка является не она, а её поклонница. Однако поток негативных комментариев продолжился. Тогда фигуристка приняла решение закрыть их.

Исправленный пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой.



19-летняя фигуристка является двукратным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира. Она дважды становилась победительницей европейского первенства и чемпионата России.