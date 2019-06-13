Перепутавшая цвета флага России Медведева закрыла комментарии в «Инстаграме»

Российская фигуристка Евгения Медведева закрыла комментарии в своём «инстаграме» под постом, в котором она поздравила соотечественников с Днём России.
Многие пользователи сразу заметили, что цвета российского флага на опубликованном рисунке расположены в неправильном порядке, и начали писать об этом в комментариях. Медведева вскоре выложила исправленное изображение, отметив, что автором рисунка является не она, а её поклонница. Однако поток негативных комментариев продолжился. Тогда фигуристка приняла решение закрыть их.
Исправленный пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой.
19-летняя фигуристка является двукратным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира. Она дважды становилась победительницей европейского первенства и чемпионата России.
- 13 июня 2019
-
22:22
-
21:45
-
21:21
-
20:44
-
19:52
-
19:12
-
18:57
-
18:11
-
16:54
-
16:32
-
15:55
-
15:01
-
14:51
-
14:38
-
13:42
-
12:30
-
11:55
-
11:02
-
10:26
-
10:16
-
09:21
-
09:14
-
00:21
- 12 июня 2019
-
23:43
-
23:18
-
22:32
-
21:57
-
21:26
-
20:40
-
20:19
-
18:30
-
17:30
-
17:16
-
16:58
-
16:51