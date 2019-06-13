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Перепутавшая цвета флага России Медведева закрыла комментарии в «Инстаграме»

Перепутавшая цвета флага России Медведева закрыла комментарии в «Инстаграме»
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева закрыла комментарии в своём «инстаграме» под постом, в котором она поздравила соотечественников с Днём России.

Многие пользователи сразу заметили, что цвета российского флага на опубликованном рисунке расположены в неправильном порядке, и начали писать об этом в комментариях. Медведева вскоре выложила исправленное изображение, отметив, что автором рисунка является не она, а её поклонница. Однако поток негативных комментариев продолжился. Тогда фигуристка приняла решение закрыть их.

Исправленный пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой.

19-летняя фигуристка является двукратным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира. Она дважды становилась победительницей европейского первенства и чемпионата России.

Медведева опубликовала поздравление с Днём России, допустив ошибку с флагом
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