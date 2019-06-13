Российские гандболисты обыграли Италию и вышли на чемпионат Европы — 2020

Мужская сборная России по гандболу одержала победу в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с командой Италии — 30:23 (14:10).



Россияне набрали 7 очков в своей отборочной группе и обеспечили себе второе место, дающее прямую путёвку на чемпионат Европы — 2020. Последний матч в этой отборочной компании уже не будет иметь турнирного значения. Лидируют в этой группе венгры, не проигравшие ни одной встречи. Сборная Италии идёт следом за российской командой, имея в своём активе 4 очка и ещё может побороться за выход на европейское первенство, если войдёт в четвёрку лучших команд, занявших третье место. Пока она находится за пределами этого квартета, располагаясь на пятой строчке.



Чемпионат Европы — 2020. Отборочный турнир

Мужчины. Пятый тур



Италия — Россия — 23:30 (10:14)