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Американец Колеман установил лучший результат сезона в мире в беге на 100 метров

Американец Колеман установил лучший результат сезона в мире в беге на 100 метров
Другие / Лёгкая атлетика 0

Американский спринтер Кристиан Колеман одержал победу в беге на 100 метров на этапе «Бриллиантовой лиги», проходящем в Осло (Норвегия).

Бегун преодолел дистанцию за 9,85 секунды. Этот результат является лучшим в нынешнем сезоне. Второе место занял представитель Китая Се Чжэнье. Его результат — 10,01 секунды. Это лучший показатель для китайского легкоатлета в нынешнем сезоне. Тройку призёров замкнул ещё один представитель США — Майкл Роджерс (10,05).

Рекорд соревнований принадлежит ямайскому спринтеру Йохану Блейку — 9,69. Он был установлен в 2012 году в Лозанне (Швейцария). Обладателем мирового рекорда в беге на 100 метров является ямаец Усейн Болт. На чемпионате мира 2009 года в Берлине (Германия) он пробежал эту дистанцию за 9,58 секунды.

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