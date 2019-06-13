Ласицкене победила с лучшим результатом сезона на этапе «Бриллиантовой лиги»

Двукратная чемпионка мира по лёгкой атлетике россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Осло (Норвегия).
26-летняя российская прыгунья с третьей попытки преодолела планку на высоте 2,01 м. Этот результат стал лучшим результатом сезона в мире. Предыдущее достижение продержалось всего два дня, оно принадлежало россиянке Анне Чичеровой и составляло 2 метра ровно.
Второе место заняла представительница Швеции Эрика Кинсей, прыгнувшая на 1,96 м, что всего на 1 сантиметр ниже личного рекорда спортсменки. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Мирела Демирева из Болгарии стала третьей. Её результат — 1,94 м — стал лучшим для спортсменки в нынешнем сезоне.
- 13 июня 2019
-
23:47
-
22:42
-
22:38
-
22:22
-
21:45
-
21:21
-
20:44
-
19:52
-
19:12
-
18:57
-
18:11
-
16:54
-
16:32
-
15:55
-
15:01
-
14:51
-
14:38
-
13:42
-
12:30
-
11:55
-
11:02
-
10:26
-
10:16
-
09:21
-
09:14
-
00:21
- 12 июня 2019
-
23:43
-
23:18
-
22:32
-
21:57
-
21:26
-
20:40
-
20:19
-
18:30
-
17:30