Ласицкене победила с лучшим результатом сезона на этапе «Бриллиантовой лиги»

Двукратная чемпионка мира по лёгкой атлетике россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Осло (Норвегия).



26-летняя российская прыгунья с третьей попытки преодолела планку на высоте 2,01 м. Этот результат стал лучшим результатом сезона в мире. Предыдущее достижение продержалось всего два дня, оно принадлежало россиянке Анне Чичеровой и составляло 2 метра ровно.



Второе место заняла представительница Швеции Эрика Кинсей, прыгнувшая на 1,96 м, что всего на 1 сантиметр ниже личного рекорда спортсменки. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Мирела Демирева из Болгарии стала третьей. Её результат — 1,94 м — стал лучшим для спортсменки в нынешнем сезоне.