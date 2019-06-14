Россиянка Горячкина сыграла вничью с украинкой Музычук на турнире претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с представительницей Украины Анной Музычук в поединке 11-го тура турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Этот результат позволил Горячкиной сохранить первую строчку в турнирной таблице, у россиянки 8,5 баллов. Следом с шестью набранными баллами располагается ещё одна россиянка — Екатерина Лагно. Сёстры Анна и Мария Музычук из Украины делят третью строчку, обе набрали по 5,5 баллов по итогам 11 туров.
Шахматистки сыграют между собой по два раза. В случае равенства очков будет назначен тай-брейк. Победительница турнира претенденток получит € 50 тыс. и поспорит за звание лучшей шахматистки планеты в матче с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая.
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