Россиянка Горячкина сыграла вничью с украинкой Музычук на турнире претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с представительницей Украины Анной Музычук в поединке 11-го тура турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ).



Этот результат позволил Горячкиной сохранить первую строчку в турнирной таблице, у россиянки 8,5 баллов. Следом с шестью набранными баллами располагается ещё одна россиянка — Екатерина Лагно. Сёстры Анна и Мария Музычук из Украины делят третью строчку, обе набрали по 5,5 баллов по итогам 11 туров.



Шахматистки сыграют между собой по два раза. В случае равенства очков будет назначен тай-брейк. Победительница турнира претенденток получит € 50 тыс. и поспорит за звание лучшей шахматистки планеты в матче с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая.