Алимбекова: Стрельцов спрашивал меня: «А что, можно перейти в сборную Беларуси»?

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала появившиеся в прошлом году слухи о том, что её бойфренд российский биатлонист Кирилл Стрельцов может сменить спортивное гражданство и начать выступления за сборную Беларуси.
«Кирилл борется, на этапы Кубка мира отбирается. Но понятно, что ему сложнее, чем мне. Когда в интернете появилась информация, будто он собирается к нам перейти, то спрашивал меня: а что, так можно? Я отвечала: нет, ты там у себя попробуй.
Наши парни тоже неплохо бегут. Если бы лучше стрелял… Но намного слабее бы не был. Верю, что он всего добьется в сборной России. Там, конечно, непросто — когда тебя, молодого и перспективного, после успехов на юниорских чемпионах мира отправляют в команду к взрослым мужикам. В российской сборной этот переход довольно сложный. Может, пока ему нелегко из-за чрезмерного желания доказать, что достоин места в главной команде. Но думаю, всё будет хорошо», – цитирует Алимбекову «Прессбол».
Стрельцов является неоднократным чемпионом мира среди юниоров.
- 14 июня 2019
-
10:00
-
09:48
-
09:22
-
00:46
-
00:12
- 13 июня 2019
-
23:47
-
22:42
-
22:38
-
22:22
-
21:45
-
21:21
-
20:44
-
19:52
-
19:12
-
18:57
-
18:11
-
16:54
-
16:32
-
15:55
-
15:01
-
14:51
-
14:38
-
13:42
-
12:30
-
11:55
-
11:02
-
10:26
-
10:16
-
09:21
-
09:14
-
00:21
- 12 июня 2019
-
23:43
-
23:18
-
22:32
-
21:57