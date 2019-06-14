Алимбекова: Стрельцов спрашивал меня: «А что, можно перейти в сборную Беларуси»?

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала появившиеся в прошлом году слухи о том, что её бойфренд российский биатлонист Кирилл Стрельцов может сменить спортивное гражданство и начать выступления за сборную Беларуси.

«Кирилл борется, на этапы Кубка мира отбирается. Но понятно, что ему сложнее, чем мне. Когда в интернете появилась информация, будто он собирается к нам перейти, то спрашивал меня: а что, так можно? Я отвечала: нет, ты там у себя попробуй.



Наши парни тоже неплохо бегут. Если бы лучше стрелял… Но намного слабее бы не был. Верю, что он всего добьется в сборной России. Там, конечно, непросто — когда тебя, молодого и перспективного, после успехов на юниорских чемпионах мира отправляют в команду к взрослым мужикам. В российской сборной этот переход довольно сложный. Может, пока ему нелегко из-за чрезмерного желания доказать, что достоин места в главной команде. Но думаю, всё будет хорошо», – цитирует Алимбекову «Прессбол».

Стрельцов является неоднократным чемпионом мира среди юниоров.