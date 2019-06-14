Лучший результат сезона в мире от Ласицкене — в обзоре этапа «БЛ» в Осло

Двукратная чемпионка мира по лёгкой атлетике россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло (Норвегия). 26-летняя российская прыгунья с третьей попытки преодолела планку на высоте 2,01 м. Этот результат стал лучшим результатом сезона в мире.
Победитель чемпионата мира 2017 года в Лондоне (Великобритания) норвежец Карстен Вархольм выиграл домашний этап «Бриллиантовой лиги» в беге на 400 м с барьерами, обновив рекорд Европы. Спортсмен преодолел дистанцию за 47,33 секунды, что на 0,04 быстрее предыдущего лучшего достижения континента, установленного французским бегуном Стефаном Диагана в 1995 году.
Видеообзор этапа «Бриллиантовой лиги» в Осло доступен на «Чемпионате».
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