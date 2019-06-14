Олимпийская чемпионка 2018 года хочет выйти замуж за россиянина

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала об отношениях с российским биатлонистом Кириллом Стрельцовым.

«Я ему после Саратова говорю, что мне тоже свадьбу хочется. Он в ответ: «Вот когда чемпионом мира стану…» «Так это ж когда будет? Я замуж хочу молодой и красивой!» Понятно, так сказала, чтобы взбодрить его», — приводит слова Алимбековой «Прессбол».

В мае в Саратове сыграли свадьбу российские биатлонисты Никита Поршнев и Анастасия Морозова. Ещё один российский биатлонист Александр Логинова женился на украинке Марии Кручовой. Их свадьба состоялась на западе Украины.

23-летний Кирилл Стрельцов является неоднократным чемпионом мира среди юниоров.