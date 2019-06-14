Легков и Шипулин выступили за предоставление лыжным трассам официального статуса

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал о работе по закреплению понятий «лыжная» и «лыжероллерная трасса» в российском законодательстве.



«Ну что, вместе с коллегами по Мособлдуме мы сделали важный шаг для развития массового лыжного спорта в нашей стране! Мы проработали и проанализировали проблемные моменты в этом самом «медальном» и самом массовом спорте, да ещё и в моём любимом. Привлекли к работе коллег-лыжников и биатлонистов, Федерацию лыжных гонок Московской области, юристов. На обсуждение вопроса специально из Екатеринбурга прилетал наш прославленный спортсмен Антон Шипулин, за что ему огромное спасибо.



Результатом всех этих больших и искренних усилий стало то, что сегодня депутаты Московской областной думы единогласно приняли решение инициировать законодательное закрепление понятий «лыжная» и «лыжероллерная трассы» в соответствующем постановлении правительства РФ. ​Я очень рад, что мы сделали то, что зависит от нас. Теперь будем ждать, что скажут нам коллеги из правительства.



Конечно, верим в лучшее – в то, что в официальном документе наряду с детскими и спортивными площадками, полями для гольфа и выгула собак на территориях лесного фонда, в лесопарках и на государственных землях появятся такие понятия, как лыжная и лыжероллерная трассы.



Благодаря такому документу мы сможем содержать и развивать даже наши «народные» лыжни. А именно такие лыжные трассы у нас сегодня в большинстве – те, что поддерживаются и содержатся энтузиастами без помощи государства.



Я видел страны, где лыжный спорт начинается буквально от порога дома и на лыжах можно ходить к другу в гости в соседний городок. Верю, что когда-нибудь и у нас будут созданы все условия для любительского лыжного спорта. И сотни тысяч людей будут иметь возможность без всяких проблем кататься на лыжах, укрепляя своё здоровье и радуясь нашим долгим зимам!» – написал Легков.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Легкова.