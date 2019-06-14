Японцы поддержали Медведеву, которую неизвестный призвал «убраться из страны»

Японские болельщики массово поддержали двукратного призёра Олимпийских игр, российскую фигуристку Евгению Медведеву, которая получила оскорбительное послание в ходе турне по стране в рамках шоу Fantasy on Ice.

Американский фигурист Джонни Вейр в начале июня опубликовал фото записки, которую неизвестный оставил для россиянки. В тексте говорилось: «Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твоё лицо! В Японии! Все японцы ненавидят тебя! Уезжай обратно в Россию. Убирайся из Японии и из «Крикет клуба Торонто». Ты худшая! Уйди из фигурного катания».

Эта новость вызвала бурную реакцию в Японии. Местные поклонники Евгении создали хэштег JapanLoveEvgenia («Япония любит Евгению») и своим творчеством поддержали фигуристку.

Фанат — Медведевой: дьявол, убирайся из Японии. Уезжай обратно в Россию