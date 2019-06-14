Японцы поддержали Медведеву, которую неизвестный призвал «убраться из страны»
Японские болельщики массово поддержали двукратного призёра Олимпийских игр, российскую фигуристку Евгению Медведеву, которая получила оскорбительное послание в ходе турне по стране в рамках шоу Fantasy on Ice.
Американский фигурист Джонни Вейр в начале июня опубликовал фото записки, которую неизвестный оставил для россиянки. В тексте говорилось: «Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твоё лицо! В Японии! Все японцы ненавидят тебя! Уезжай обратно в Россию. Убирайся из Японии и из «Крикет клуба Торонто». Ты худшая! Уйди из фигурного катания».
Эта новость вызвала бурную реакцию в Японии. Местные поклонники Евгении создали хэштег JapanLoveEvgenia («Япония любит Евгению») и своим творчеством поддержали фигуристку.
Фанат — Медведевой: дьявол, убирайся из Японии. Уезжай обратно в Россию
Медведева опубликовала поздравление с Днём России, допустив ошибку с флагом
- 14 июня 2019
-
13:23
-
12:57
-
12:09
-
11:04
-
10:50
-
10:40
-
10:00
-
09:48
-
09:22
-
00:46
-
00:12
- 13 июня 2019
-
23:47
-
22:42
-
22:38
-
22:22
-
21:45
-
21:21
-
20:44
-
19:52
-
19:12
-
18:57
-
18:11
-
16:54
-
16:32
-
15:55
-
15:01
-
14:51
-
14:38
-
13:42
-
12:30
-
11:55
-
11:02
-
10:26
-
10:16
-
09:21
Партнерский контент