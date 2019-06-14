Авербух: Тутберидзе всё время мне припоминает, что я отказался с ней кататься

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в танцах на льду Илья Авербух рассказал, как познакомился с тренером Этери Тутберидзе.



«Мы с Этери даже катались в паре в танцах на льду. Правда Этери уже тогда была выше меня. Она мне всё время вставляет, что я сказал, что с ней кататься не буду. Она мне сама сказала: «Ты помнишь, как мы с тобой катались вместе?» А я не помню… Это ещё больше обидело её.



Я помню прекрасно Этери, потому что мы тренировались в одной группе. Она потом каталась с другим партнёром, я – с Мариной Анисиной. Много в ЦСКА катались вместе. Помню маму Этери, она всегда была рядом, очень поддерживала, в том числе и меня. Ей нравился такой маленький мальчик. Вспоминаю всё это с любовью. Мы практически из одной группы. Потом наши дороги очень сильно разошлись.



Потом Этери достаточно внезапно позвонила перед олимпийским сезоном и попросила сделать программу для Юлии Липницкой. В общем, это была наша первая встреча за долгие годы. Я согласился исключительно из-за нашего прошлого, из-за того, что мы катались вместе.



Честно говоря, я несколько раз пытался свернуть с этой истории, потому что не имел большого опыта постановок с любителями. Но Этери попросила помочь, потому что была сложная ситуация с Юлей. Этери сказала, что она была почти на нервном срыве. Сказала: «Для меня это очень важно. Эта девочка может даже уйти сейчас, мне надо её сохранить».

Я приехал, чтобы поддержать Этери. Никто тогда не знал Юлю Липницкую. Это человеческая история. Думаю, Этери должна это помнить», – сказал Авербух в интервью для YouTube-канала Елены Родиной.