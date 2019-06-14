Ласицкене — о лучшем результате сезона в мире: это было проще, чем я думала
Двукратная чемпионка мира, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло (Норвегия). 26-летняя спортсменка с третьей попытки преодолела планку на высоте 2,01 м. Это лучши` результатом сезона в мире.
«Должна признаться, это было проще, чем я думала. Даже погода выдалась отличная, выглянуло солнце. Конечно, нелегко прыгать в одной зоне с прыгунами с шестом, но я справилась, не спрашивайте меня о технических нюансах, тренеру тут виднее. Я просто счастлива, что вернула себе лучший результат сезона в мире», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
В конце мая Ласицкене, выступающая в нейтральном статусе, выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме (Швеция).
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