Российский бегун отстранён за работу с пожизненно дисквалифицированным тренером

Россиянин Артём Денмухаметов, специализирующийся в беге на 400 м, временно отстранён за сотрудничество с дисквалифицированным тренером Владимиром Казариным, сообщается в «твиттере» Athletics Integrity Unit.
В 2015 году Владимир Казарин стал одним из главных фигурантов резонансного допингового скандала, в результате которого была отстранена Всероссийская федерация лёгкой атлетики. Расследование независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда было проведено после выхода фильма немецкого телеканала ARD с участием Юлии и Виталия Степановых. Степанова рассказала о систематических случаях применения допинга в российской лёгкой атлетике.
В 2017 году российский бегун Андрей Дмитриев предоставил каналу ARD съёмку скрытой камерой, на которой видно, что отстранённый IAAF тренер Владимир Казарин работает в Челябинске с Денмухаметовым.
В апреле 2017 года Спортивный арбитражный суд пожизненно дисквалифицировал Казарина за нарушение антидопинговых правил.
Денмухаметов является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России.
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