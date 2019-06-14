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Велогонщик Селедков: умышленно я запрещённых веществ не принимал

Велогонщик Селедков: умышленно я запрещённых веществ не принимал
Другие / Велоспорт 0

Российский велогонщик Иван Селедков прокомментировал информацию о нарушении им антидопинговых правил. В допинг-пробе, которую россиянин сдал 5 мая на шоссейной многодневке «Пять колец Москвы», были обнаружены следы метенолона. Селедков отстранён на время разбирательства и не сможет принимать участие в гонках. Спортсмен может подать апелляцию.

«Умышленно я запрещённых веществ не принимал. Не исключено, что это вещество попало в мой организм с биологически активной добавкой. Буду отстаивать свою невиновность», — приводит слова Селедкова «РИА Новости».

Помимо Селедкова, в списке UCI присутствует бронзовый призёр чемпионата мира в командной гонке 2013 года и шестикратный чемпион Беларуси по шоссейному велоспорту Константин Сивцов, пойманный на ЭПО.

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