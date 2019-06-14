Лукашенко пригласил Путина на Европейские игры
Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке встретился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его на Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
«В беседе с российским лидером были коротко обсуждены текущие вопросы взаимодействия. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры, президенты обсудили участие в них российских спортсменов», — говорится в сообщении на официальном сайте президента Беларуси.
Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас пригласил на Европейские игры премьер-министра России Дмитрия Медведева.
На Европейских играх выступят более 4000 спортсменов из 50 стран Европы. Соревнования пройдут в 15 видах спорта.
5 олимпийских чемпионов представят Россию на Европейских играх в Минске
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