Лукашенко пригласил Путина на Европейские игры

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке встретился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его на Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

«В беседе с российским лидером были коротко обсуждены текущие вопросы взаимодействия. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры, президенты обсудили участие в них российских спортсменов», — говорится в сообщении на официальном сайте президента Беларуси.

Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас пригласил на Европейские игры премьер-министра России Дмитрия Медведева.

На Европейских играх выступят более 4000 спортсменов из 50 стран Европы. Соревнования пройдут в 15 видах спорта.