Президент ОКР пообещал жёстко наказать виновных в деле Лысенко

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков пообещал применить жёсткие санкции к лицам, которые фальсифицировали документы в деле серебряного призёра чемпионата мира по прыжкам в высоту Данилы Лысенко.
Российский спортсмен был отстранён за пропуск допинг-тестов. При проведении расследования обнаружились расхождения между устными показаниями Лысенко и предъявленными доказательствами, что было расценено как попытка фальсификации. Выяснилось, что к фальсификации документов были причастны чиновники из ВФЛА.
«Дело Лысенко носит индивидуальный характер. К лицам, чья вина в результате расследования будет доказана, будут приняты самые жёсткие меры», — приводит слова Позднякова ТАСС.
На минувшей неделе совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
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