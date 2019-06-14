РУСАДА узнало о работе дисквалифицированного тренера на сборе легкоатлетов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило факт участия пожизненно дисквалифицированного тренера в проведении тренировочных мероприятий на территории Киргизии с участием семи спортсменов. Об этом информирует пресс-служба организации.

«РУСАДА в период с ноября 2018 по апрель 2019 года провела три выезда на территорию Киргизии для проведения проверки информации о возможном нарушении антидопинговых правил персоналом спортсмена, а также группой легкоатлетов, в том числе входящих в состав сборной команды России.

В ходе осуществленных мероприятий установлен факт непосредственного участия пожизненно дисквалифицированного тренера в проведении тренировочных мероприятий на территории Киргизии с участием семи легкоатлетов. В отношении одного из спортсменов информация передана в Athletics Integrity Unit (AIU)", — говорится в сообщении.