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Дисквалифицированный тренер Казарин был замечен на сборе легкоатлетов в Киргизии

Дисквалифицированный тренер Казарин был замечен на сборе легкоатлетов в Киргизии
Другие / Лёгкая атлетика 0

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что пожизненно дисквалифицированным тренером, замеченным на сборе российских легкоатлетов в Киргизии, был Владимир Казарин.

Ранее сообщалось, что РУСАДА в период с ноября 2018 по апрель 2019 года провело три выезда на территорию Киргизии для проведения проверки информации о возможном нарушении антидопинговых правил персоналом спортсмена, а также группой легкоатлетов, в том числе входящих в состав сборной команды России.

В ходе осуществлённых мероприятий установлен факт непосредственного участия пожизненно дисквалифицированного тренера в проведении тренировочных мероприятий на территории Киргизии с участием семи легкоатлетов. В отношении одного из спортсменов информация передана в Athletics Integrity Unit (AIU).

РУСАДА узнало о работе дисквалифицированного тренера на сборе легкоатлетов
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