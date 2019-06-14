Дисквалифицированный тренер Казарин был замечен на сборе легкоатлетов в Киргизии

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что пожизненно дисквалифицированным тренером, замеченным на сборе российских легкоатлетов в Киргизии, был Владимир Казарин.

Ранее сообщалось, что РУСАДА в период с ноября 2018 по апрель 2019 года провело три выезда на территорию Киргизии для проведения проверки информации о возможном нарушении антидопинговых правил персоналом спортсмена, а также группой легкоатлетов, в том числе входящих в состав сборной команды России.

В ходе осуществлённых мероприятий установлен факт непосредственного участия пожизненно дисквалифицированного тренера в проведении тренировочных мероприятий на территории Киргизии с участием семи легкоатлетов. В отношении одного из спортсменов информация передана в Athletics Integrity Unit (AIU).