Посольство РФ в США разбирается с обстоятельствами гибели сноубордиста Кольцова

Посольство России в США выясняет обстоятельства убийства в Лос-Анджелесе (США) чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова.

«Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Кольцова», — говорится в «Твиттере» консульского отдела российского диппредставительства.

Ранее стало известно, что Кольцов скончался 10 июня. Его убийцей оказался 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, который выстрелил в россиянина из окна автомобиля. Кольцов умер на месте. Преступник также убил заместителя шерифа округа.

31-летний Кольцов входил в состав сборных России и Москвы. Обладатель Кубка России, чемпион страны по сноуборду.