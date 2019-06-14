Строев и Внуков — вторые в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Гран-при
Россияне Герман Строев и Игорь Внуков заняли второе место в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Гран-при в Больцано (Италия). По итогам соревнований она набрали 376,29 балла.
Золотые медали выиграли представители Китая Лин Ян и Сун Юань (401,97). Призовую тройку замкнули итальянцы Джулиан Верцотто и Майкол Верцотто (358,92).
В женских соревнованиях россиянки Дарья Сельвановская и Татьяна Степанова (240,42) стали четвёртыми в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина.
Синхронные прыжки в воду с вышки. Этап Гран-при. Больцано, Италия
Мужчины
1. Лин Ян/Сун Юань (Китай) — 401,97
2. Герман Строев/Игорь Внуков (Россия) — 376,29
3. Джулиан Верцотто/Майкол Верцотто (Италия) — 358,92
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