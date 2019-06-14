Строев и Внуков — вторые в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Гран-при

Россияне Герман Строев и Игорь Внуков заняли второе место в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Гран-при в Больцано (Италия). По итогам соревнований она набрали 376,29 балла.

Золотые медали выиграли представители Китая Лин Ян и Сун Юань (401,97). Призовую тройку замкнули итальянцы Джулиан Верцотто и Майкол Верцотто (358,92).

В женских соревнованиях россиянки Дарья Сельвановская и Татьяна Степанова (240,42) стали четвёртыми в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина.

Синхронные прыжки в воду с вышки. Этап Гран-при. Больцано, Италия

Мужчины

1. Лин Ян/Сун Юань (Китай) — 401,97

2. Герман Строев/Игорь Внуков (Россия) — 376,29

3. Джулиан Верцотто/Майкол Верцотто (Италия) — 358,92