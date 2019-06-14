Из состава сборной России исключат легкоатлетов без нейтрального статуса

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР проведёт замену десяти легкоатлетов в составе национальной команды на Европейские игры в Минске, поскольку у них отсутствует допуск к стартам в статусе нейтральных спортсменов от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
«Европейские игры проводятся ЕОК, правила участия и допуска спортсменов определяются исключительно этой организацией. При формировании состава олимпийской команды России на Европейские игры мы исходим именно из этого. Вместе с тем, учитывая прежде всего интересы наших легкоатлетов в процессе восстановления ВФЛА и противоречивую позицию ИААФ по поводу «особого» статуса россиян, а также не желая ставить руководство ЕОК в неловкое положение, ОКР счёл уместным в качестве жеста доброй воли пойти навстречу нашим коллегам из обеих федераций и провести замену легкоатлетов в составе команды России.
При этом их общее число не поменяется. В Минск поедут 19 легкоатлетов. 9 человек из полученной нами ранее заявки уже имеют необходимый статус. Оставшиеся 10 мест ВФЛА планирует оперативно занять спортсменами с допуском от ИААФ», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.
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