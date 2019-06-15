Тело убитого в США российского сноубордиста Кольцова перевезут в Москву

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов умер 10 июня в Лос-Анджелесе (США). Убийцей оказался 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, который выстрелил в россиянина из окна автомобиля. Кольцов умер на месте. Преступник также убил заместителя шерифа округа.
В группе любителей скейтбординга в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что начат сбор денег, которые пойдут на решение юридических проблем и перевозку тела в Москву.
Напомним, убийце 31-летнего российского спортсмена грозит смертная казнь или пожизненный срок без возможности досрочного освобождения.
Кольцов входил в состав сборных России и Москвы. Обладатель Кубка России, чемпион страны по сноуборду.
Ранее сообщалось, что Посольство РФ в США выясняет обстоятельства гибели российского сноубордиста.
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