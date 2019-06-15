Алёхина — о Кольцове: целой жизни не хватит поверить, что тебя больше с нами нет

Российская сноубордистка Алёна Алёхина в «Инстаграме» посвятила пост соотечественнику — Дмитрию Кольцову, который был застрелен в Лос-Анджелесе (США).

«Дима. Копчик. Я узнала во вторник, что тебя не стало, но как будто целой жизни не хватит поверить, что тебя действительно больше с нами нет. Я не знаю больше такой души, как твоя. Мне так повезло знать тебя с 2007 года.

Самый добрый, самый смешной, самый харизматичный, бескорыстный и талантливый. Так сильно любящий всех вокруг себя и жизнь. Столько добра, смеха, улыбок, света и энергии ты подарил людям, которые хоть раз в жизни тебя видели. Столько всего ты сделал для своих друзей, близких, знакомых и не знакомых тебе людей. Столько любви и доброты было в тебе. Так хочется верить, что ты знал, как сильно мы тебя любим. Не знаю, как описать то горькое чувство, что не даёт сейчас дышать, как пусто нам сейчас внутри. От ужаса несправедливости, от злости, от бесконечной грусти, от того, как сильно мы уже по тебе скучаем», — написала Алёхина.

Запись доступна в "Инстаграме" странице Алёхиной.