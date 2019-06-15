Замдиректора РУСАДА – об угрозах: после дела Голунова начала задумываться

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что получала угрозы от бывший министра спорта Мордовии.

«Теперь я могу рассказать, как всё было. Ситуация возникла следующая. Мордовские ходоки и другие спортсмены ставили в АДАМС в качестве местонахождения для тестирования бывший «Центр Чёгина». При этом они не указывали номера комнат. Это создало проблемы для тестирования, потому что мы, во-первых, не могли попасть на территорию, а во-вторых, не знали, где там искать спортсменов. В результате внезапная проверка была невозможна. Мы написали официальное письмо, копия которого ушла в Минспорт, где сказали, что если спортсмены не будут указывать номер комнаты, то мы начнем ставить им «флажок».

Затем состоялся разговор с Каниськиной, которая сказала, что спортсмены приходят туда на процедуры и не могут ради этого арендовать номер. Я предложила им указывать домашний адрес. Оказалось, что процедуры включают массаж и могут затягиваться. Тогда я предложила, чтобы спортсмены просто на тот час, что указывают как обязательный в АДАМС, выходили в холл и ждали возможную проверку там.

После этого мне позвонил бывший министр спорта Мордовии Киреев и прямым текстом сказал: «Ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?» Причём он звонил на рабочий номер, и я предупредила, что разговор записывается. Запись у нас есть.

Я за всю жизнь не сделала ни одного поступка, не дала ни одного комментария, который нарушал бы законы, нормативные акты и просто принципы морали. И до недавнего времени была уверена, что мне ничего не угрожает. Но после дела Голунова начала задумываться. Возможно, если пойму, что ситуация более напряжена, чем кажется, предприму определенные шаги для подстраховки», — приводит слова Пахноцкой «Матч ТВ».