Загитова записала видеообращение сыну Плющенко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова записала видеообращение шестилетнему сыну Евгения Плющенко Александру. Мальчик опубликовал запись в «Инстаграме».

«Привет! Хочу тебе пожелать огромной удачи и успехов. Чтоб ты всегда слушался родителей, тренеров — обязательно, отдавал себя полностью на тренировках. И конечно же желаю тебе большого-большого здоровья», — сказала Загитова.



Видео доступно на странице Александра Плющенко в «Инстаграме».

«Спасибо прекрасной Алине Загитовой за видеообращение. Я буду много работать, чтобы кататься ещё лучше», — написал под роликом шестилетний Александр Плющенко.

Загитова владеет всеми возможными титулами в женском одиночном фигурном катании — олимпийская чемпионка Игр 2018 года в Пхёнчхане, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.