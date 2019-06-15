Загитова записала видеообращение сыну Плющенко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова записала видеообращение шестилетнему сыну Евгения Плющенко Александру. Мальчик опубликовал запись в «Инстаграме».
«Привет! Хочу тебе пожелать огромной удачи и успехов. Чтоб ты всегда слушался родителей, тренеров — обязательно, отдавал себя полностью на тренировках. И конечно же желаю тебе большого-большого здоровья», — сказала Загитова.
Видео доступно на странице Александра Плющенко в «Инстаграме».
«Спасибо прекрасной Алине Загитовой за видеообращение. Я буду много работать, чтобы кататься ещё лучше», — написал под роликом шестилетний Александр Плющенко.
Загитова владеет всеми возможными титулами в женском одиночном фигурном катании — олимпийская чемпионка Игр 2018 года в Пхёнчхане, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
- 15 июня 2019
-
11:57
-
11:49
-
11:30
-
10:59
-
10:44
-
10:34
-
10:28
-
09:51
-
09:32
-
09:24
-
09:17
-
01:08
-
00:38
-
00:21
- 14 июня 2019
-
23:14
-
22:53
-
22:39
-
20:41
-
20:34
-
19:21
-
18:39
-
17:49
-
17:31
-
16:01
-
15:51
-
15:14
-
14:41
-
13:41
-
13:23
-
12:57
-
12:09
-
11:04
-
10:50
-
10:40
-
10:00