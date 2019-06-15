Стало известно место проведения чемпионата мира по санному спорту 2023 года

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) в Любляне принял решение, что чемпионат мира по санным видам спорта в 2023 году примет Оберхоф (Германия), информирует официальный сайт организации.

В январе чемпионат мира состоялся в Винтерберге (Германия). Сборная России заняла третье место в общекомандном зачёте, выиграв золотую и две бронзовые награды. Единственную победу российской команде принесли Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Владислав Южаков и Юрий Прохоров в смешанной эстафете. Павличенко также принёс в копилку сборной две бронзы в спринте и одноместных санях.

Первое место заняла сборная Германии (5-5-2), второе — команда Австрии (1-2-2).

Следующий чемпионат мира состоится в 2020 году в Сочи.