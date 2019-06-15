Двукратный олимпийский чемпион Уно прилетел в Новогорск работать с Тутберидзе

Японский фигурист Шома Уно прилетел в Новогорск, где будет работать с группой Этери Тутберидзе на летних сборах в Новогорске.
Ранее серебряный призёр олимпийских игр в Пхёнчхане Уно сообщил, что прекратил работу со своими наставниками Матико Ямада и Михоко Хигути, с которыми он тренировался с пятилетнего возраста.
В сезоне-2018/19 Уно стал победителем чемпионата четырёх континентов и серебряным призёром финала Гран-при, а также в составе сборной Японии занял второе место на командном чемпионате мира.
Тутберидзе в качестве тренера подготовила олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и двукратного серебряного призёра Олимпийских игр — 2018 Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку 2018 года и чемпионку мира — 2019 Алину Загитову.
Запись доступна в "инстаграме" фигуристки Софии Гуидоте.
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