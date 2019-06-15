Тренер: Кольцов тренировался сутки напролёт, у него совершенно не было страха

Тренер сборной России по сноубордингу в 2009–2010 годах Антон Благовидов прокомментировал убийство российского спортсмена Дмитрия Кольцова, застреленного в Лос-Анджелесе (США).

«Я был его тренером в сборной России по сноубордингу. Хочу сказать, что это удивительно целеустремлённый и трудолюбивый спортсмен. Сёрфинг и сноуборд были, пожалуй, главными в его жизни. Он тренировался сутки напролёт, и у него очень неплохо получалось. Чувства страха у него совершенно не было. Он любил рисковать, и делал это, сохраняя огромную любовь к жизни. Дима был очень весёлым и добрым человеком. Эту смерть мало просто назвать нелепой, она совершенно точно не должна была быть в его судьбе», — цитирует Благовидова «Комсомольская правда».