Теймуров: Кольцов проехал на сноуборде два километра за верёвкой по асфальту

Виктор Теймуров, бывший партнёр по сборной России убитого в Лос-Анджелесе (США) сноубордиста Дмитрия Кольцова, рассказал, как произошло их знакомство.
«Однажды я подвёз на машине этого парня домой, он ехал на сноуборде два километра за верёвкой по асфальту. Так мы познакомились. Настоящий райдер, один из лучших российских сноубордистов! Истинный бунтарь и лев. Очень жаль», — написал Теймуров в «Инстаграме».
Кольцов скончался 10 июня. Убийцей оказался 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, который выстрелил в россиянина из окна автомобиля. Дмитрий умер на месте. Преступник также убил заместителя шерифа округа.
31-летний Кольцов входил в состав сборных России и Москвы. Обладатель Кубка России, чемпион страны по сноуборду.
Запись доступна в "Инстаграме" на странице Теймурова.
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