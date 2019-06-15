Шарыпов выиграл чемпионат России по спортивной ходьбе на дистанции 50 км

Сергей Шарыпов стал победителем чемпионата России по спортивной ходьбе на дистанции 50 километров в Чебоксарах. Он показал результат 3 часа 43 минуты 35 секунд.

Вторым стал Николай Сергеев (3:49.30), бронзовую награду завоевал Алексей Терентьев (3:58.11).

Ранее Клавдия Афанасьева заняла первое место на дистанции 50 км у женщин. Она побила мировой рекорд, показав результат — 3 часа 57 минут 7 секунд. Однако с учётом того, что членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) приостановлено в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), достижение Афанасьевой не может быть засчитано.

Факт мирового рекорда должны зафиксировать не менее трёх судей из разных стран, но на текущий момент иностранные судьи не имеют права работать на российских соревнованиях, и, соответственно, не могут признать мировые рекорды.